Западные страны и организации выступили с критикой решения ВС России ликвидировать международное общество «Мемориал»

Западные страны и организации выступили с критикой решения Верховного суда России ликвидировать международное общество «Мемориал*».

Одной из первых на постановление суда отреагировала ОБСЕ. Ее председатель Анн Линде выразила мнение, что прекращение деятельности «Мемориала*» приведет к потере россиянами важных источников знаний о своей истории. Генсек Совета Европы Мария Пейчинович-Бурич, в свою очередь, увидела в ликвидации общества стремление Москвы к отдалению от общеевропейских стандартов и ценностей. Произошедшее она назвала «разрушительной новостью для гражданского общества в России».

Посол США Джон Салливан, между тем, считает, что российские власти таким образом пытаются подавить свободу слова и, как он выразился, «стереть историю». Не менее категоричны и в Германии. В МИДе республики выразили мнение, что ликвидация «Международного Мемориала*» противоречит обязательствам Москвы в области гражданских прав. А во внешнеполитическом ведомстве Франции полагают, что произошедшее является потерей для россиян, а также для научного, академического и культурного сообщества.

Различные юридические лица «Мемориала*» российские власти считают иностранными агентами.

* "Мемориал" - НКО, признанное иностранным агентом. "Международный Мемориал" - НКО, признанное иностранным агентом.