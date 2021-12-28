К Театру «Сатиры» присоединили Прогресс-сцену Армена Джигарханяна

Руководить объединенным театром будет режиссер Сергей Газаров, — сообщается на официальном сайте мэра Москвы. До настоящего времени Газаров был художественным руководителем Театра «Сатиры» и Прогресс-сцены Джигарханяна. Ранее в эфире «Эха» Газаров говорил, что слияние двух театров станет хорошим решением. По словам Газарова, объединение откроет новые возможности для творчества и сотрудничества обоих коллективов.

