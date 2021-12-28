Правозащитная организация Amnesty International осудила ликвидацию международного «Мемориала»

Это решение Верховного суда России названо оскорблением памяти жертв ГУЛАГа. В заявлении директора Amnesty International по Восточной Европе и Центральной Азии Мари Стразерс отмечается, что «Мемориал*» неустанно работал над документированием зверств и политических репрессий. Совершенных в годы правления Сталина и других советских лидеров. Закрытие историко-просветительского общества представляет собой прямое посягательство на свободу слова.

* "Мемориал" - НКО, признанное иностранным агентом.