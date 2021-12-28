Z Архив новостей новости
5 6 6 401
21:03, 28 декабря 2021

Дочери главы Чечни, министру культуры республики Айшат Кадыровой присвоили звание «Заслуженный работник культуры»

Старшей дочери главы Чечни, министру культуры республики Айшат Кадыровой, присвоили звание «Заслуженный работник культуры». Об этом написал в Instagram министр Чечни по национальной политике Ахмед Дудаев. Он в частности отметил ее внимательное отношение к традициям чеченского народа, стремление воспитать подрастающее поколение в духе национальных обычаев и выразил уверенность в том, что она внесет большой вклад в развитие чеченской культуры.

Айшат Кадыровой 22 года, министерство она возглавила этой осенью. На прошлой неделе Айшат Кадырову наградили медалью «За защиту прав человека», а весной она получила одну из высших республиканских наград, медаль «За заслуги перед Чеченской республикой». Такой же медалью награждена и вторая дочь Рамзана Кадырова, Хадижат.



Загрузка комментариев...

Самое обсуждаемое

Блоги

Аббас Галлямов политолог

Путин создаёт повестку, которая питает украинских националистов Как нация украинцы моложе многих. Именно это и обусловливает их более внимательное и настороженное отношение к вопросу о том, как к ним относятся соседи. Именно поэтому не надо им тыкать в лицо этой самой их молодостью…

5 268 6 21860 24.12
Новости

Россия и США уже 10 января могут провести переговоры по Украине и контролю над вооружениями В российском МИДе заявили, что окончательной договоренности по 10 января пока нет…

5 80 6 6657
Блоги

Мария Захарова директор Департамента информации и печати МИД России

Британская Фемида испытывает явный постковидный синдром В прошлом в Британии функционировала Звездная палата — особый судебный апелляционный орган для решения чрезвычайных вопросов. Сейчас все выглядит так, как будто все палаты в Британии стали Звёздно-полосатыми…

5 106 6 9632 27.12
Блоги

Константин Косачёв вице-спикер Совета Федерации

Военная активность России Военная активность России в пределах собственных границ столь же естественна, как и водоворот воды в природе. Она является ответной и последовательной реакцией на НАТО, а не на Украину…

5 148 6 13932 24.12
Блоги

+ Владимир Путин: Вооружённые конфликты, кровопролитие — это абсолютно не наш выбор Владимир Путин: Вооружённые конфликты, кровопролитие — это абсолютно не наш выбор В Национальном центре управления обороной президент принял участие в ежегодном расширенном заседании коллегии Минобороны РФ…

5 212 6 20658 22.12
8читать ;смотреть
Новости

В Генпрокуратуре считают, что общество «Мемориал» спекулирует на теме репрессий и создает лживый образ СССР Об этом заявил представитель ведомства Алексей Жафяров в Верховном суде…

5 88 6 9639
Новости

Фото: Алексей Дружинин/ТАСС Сенатор Константин Косачев заявил, что РФ имеет право применять ВС при нападении на ее граждан за рубежом Ранее Владимир Путин ввел упрощенную процедуру выдачи российских паспортов жителям самопровозглашенных Донецкой и Луганской республик…

5 100 6 11289
Блоги

+ Ежегодная пресс-конференция Владимира Путина Ежегодная пресс-конференция Владимира Путина Россию нельзя победить, её можно только развалить изнутри, – что благополучно было сделано в 1990-е годы, когда разваливали Советский Союз. Изнутри! А кто это делал? Те, кто обслуживали другие, чужие интересы, не связанные с интересами русского и других народов Российской империи…

5 304 6 40058 23.12
8читать ;смотреть
Блоги

Константин Косачёв вице-спикер Совета Федерации

Россию пугает не демократия в соседней стране, а тотальный отход от нее Формулировка президента России предельно недвусмысленная: «Вы должны дать гарантии, и немедленно — сейчас. А не забалтывать десятилетиями». Если кто-то хотел доказательств, что это не блеф – вот они. Многолетнего ожидания ответа под аккомпанемент расширения НАТО больше не будет…

5 45 6 6315 23.12
Новости

Верховный суд постановил ликвидировать международный «Мемориал» По сведениям очевидцев в зале суда разносятся слова возмущения…

5 162 6 25587
Блоги

Сергей Марков политолог

О чем могут договориться Москва и Вашингтон, чтобы сделать деэскалацию? Между позициями России и США и НАТО сейчас пропасть. Но возможны и точки совпадения интересов…

5 61 6 10753 22.12
Новости

Навального сняли с учета как склонного к побегу Это сообщил представитель колонии во время заседания в Петушинском районном суде…

5 41 6 7692
Блоги

Александр Цыпкин публицист

Когда наказание само по себе угроза национальной безопасности Посидел бы он полгода — вышел раскаявшимся и одумавшимся. Через четыре года выйдет уголовником, подготовленным и натренированным. Обозлённым на власть и просто людей…

5 168 6 32677 25.12
Блоги

Ксения Ларина журналист «Эхо Москвы»

Никто не верил, но все ждали Позорный процесс должен был завершиться позорным решением. Кругом руины. Не осталось ни-че-го…

5 75 6 14866 13:58
Блоги

+ «Я получил третий удар, у меня мозги просто поплыли» «Я получил третий удар, у меня мозги просто поплыли» Пытки электрическим током и признания. История крымского татарина Наримана Аметова…

5 48 6 13217 21.12
8читать ;смотреть
Блоги

Рамзан Кадыров глава Чечни

Действия турецких властей — прямая угроза для российско-турецких отношений Открыто обращаюсь к Президенту Турции Реджепу Тайипу Эрдогану: определитесь! Либо Вы получаете статус государства, публично поддерживающего террористов, либо выступаете за прозрачные и честные отношения…

5 139 6 30065 22.12

Популярное за неделю

Новости

Верховный суд постановил ликвидировать международный «Мемориал» По сведениям очевидцев в зале суда разносятся слова возмущения…

5 162 6 25991
Интервью Невзоровские среды

Александр Невзоров гость: Александр Невзоров публицист

3227900
Уже заметна конкурентная война между ними: кто подхалимистей, кто пропагандонистей, кто скрепоносистей. Понятно, что речь уже не идет о деньгах. Скорее всего, речь идет о билетике в главный бункер страны…

5 37 6 89295 22.12
#слушать 51:07 8читать ;смотреть $скачать HD / SD
Голосование

3589230
«Судебные процессы, предложенные слушателями»: Выбираем процесс для программы «Не так!»

5 0 6 2915 26.12
Блоги

Константин Ремчуков главный редактор и гендиректор «Независимой газеты»

К вопросу о пребывании Путина у власти. Без иллюзий Очевидно, что Путин чувствует свой народ на каком-то особом, иррациональном, бытовом, неполитическом, дворовом, невербальном уровне. Пока такое чувство живо, он – непобедим…

5 327 6 285262 24.12
Блоги

+ Вопрос журналиста «Эха Москвы» Владимиру Путину Вопрос журналиста «Эха Москвы» Владимиру Путину Максим Курников задает вопрос президенту России о войне на Донбассе и вопрос от Дмитрия Муратова об именах заказчиков убийц Бориса Немцова и Анны Политковской…

5 296 6 183054 23.12
8читать ;смотреть
Персона

Юлия Латынина Юлия Латынина обозреватель «Эха Москвы»

6 9369955
Персона

Дмитрий Быков Дмитрий Быков писатель

6 5122040

Сегодня в эфире