Старшей дочери главы Чечни, министру культуры республики Айшат Кадыровой, присвоили звание «Заслуженный работник культуры». Об этом написал в Instagram министр Чечни по национальной политике Ахмед Дудаев. Он в частности отметил ее внимательное отношение к традициям чеченского народа, стремление воспитать подрастающее поколение в духе национальных обычаев и выразил уверенность в том, что она внесет большой вклад в развитие чеченской культуры.

Айшат Кадыровой 22 года, министерство она возглавила этой осенью. На прошлой неделе Айшат Кадырову наградили медалью «За защиту прав человека», а весной она получила одну из высших республиканских наград, медаль «За заслуги перед Чеченской республикой». Такой же медалью награждена и вторая дочь Рамзана Кадырова, Хадижат.

