Суды в Томске и Иркутске назначили запрет определенных действий соратникам Навального Фадеевой и Сарапулову

Суды в Томске и Иркутске назначили запрет определенных действий соратникам Навального Ксении Фадеевой и Захару Сарапулову. Им запрещено пользоваться интернетом, общаться с кем-либо без разрешения следователя и посещать массовые мероприятия. Об этом сообщает Telegram канал «Команда Навального». Сегодня утром у обоих активистов прошли обыски. Им вменили в вину организацию экстремистского сообщества с использованием служебного положения.

Ранее сегодня стало известно об обысках и задержаниях соратников Навального в нескольких российских городах.

