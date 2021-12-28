Международный Мемориал намерен продолжать свою деятельность и после решения Верховного суда о ликвидации организации

Об этом сказал «Эху» председатель правления историко-просветительского общества Ян Рачинский. Российские власти считают «Мемориал*» иностранным агентом.

* "Международный Мемориал" - НКО, признанное иностранным агентом. "Мемориал" - НКО, признанное иностранным агентом.