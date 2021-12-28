Зам.главы Федеральной службы исполнения наказаний Анатолий Якунин отправлен в отставку

Соответствующий указ подписал президент Владимир Путин. Он опубликован на официальном портале правовой информации. Причины такого решения не называются. Якунин был назначен на этот пост в августе прошлого года. До этого он стал помощником директора ФСИН, в разные годы он возглавлял столичный главк МВД и оперативное управление МВД России.

Напомним, — в конце ноября президент освободил от должности главу ФСИН Александра Калашникова. Это произошло на фоне публикаций видеозаписей с пытками и изнасилованиями в российских колониях. После этого в отставку также подал глава Саратовского управления ФСИН Алексей Федотов. Всего было уволено порядка 20 сотрудников регионального управления службы.

