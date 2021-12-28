Роскомнадзор включил российского оператора американского онлайн-кинотеатра Netflix в реестр аудиовизуальных сервисов

В списке его владельцем указано общество с огарниченной ответственностью «Развлекательный онлайн-сервис». Включить Netflix в данный реестр в мае попросила ассоциация «Интернет-видео». Они объясняли это тем, что существующее положение вещей отражает неравенство участников одного и того же рынка перед законом.