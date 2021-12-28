Российские власти утверждают со ссылкой на исследование, что вакцина «Спутник» эффективна против штамма «омикрон»

Российские власти утверждают со ссылкой на исследование, что вакцина «Спутник» эффективна против штамма коронавируса омикрон, однако она работает только в том случае, если получена третья доза препарата, — сказал министр здравоохранения Михаил Мурашко. Мурашко добавил, что идеального препарата против ковида пока не существует.