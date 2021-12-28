Глава МИДа Латвии напомнил Москве о божьем суде в связи с ликвидацией международного «Мемориала»

Отрывок стихотворения Михаила Лермонтова «Смерть поэта» процитировал в своем Twitter на Эдгар Ринкевич. Министр отметил, что решение Верховного суда России вызывает возмущение. «Можно упразднить организацию, но нельзя стереть историю», — написал Ринкевич по-русски.

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