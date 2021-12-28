Анатолий Якунин освобожден от должности зам.директора Федеральной службы исполнения наказаний

Указ президента Владимира Путина опубликован на официальном портале правовой информации. Документ вступил в силу со дня подписания, то есть, сегодня. Якунин был назначен на этот пост в августе прошлого года. До этого он работал помощником директора ФСИН. Также в разные годы он возглавлял столичный главк МВД и оперативное управление МВД России.