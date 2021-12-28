Два московских театра, «Сатиры» и Прогресс-сцену Джигарханяна, объединили

Они сохранят свои названия, но будут работать под одним юридическим лицом. Об этом сообщается на сайте столичного мэра.

Художественным руководителем объединения назначен режиссер Сергей Газаров. В последний год он занимает должность худрука в Прогресс-сцене. Он отметил, что это будет достаточно мощная структура с четырьмя сценами под одним крылом. Это откроет новые возможности для творчества и сотрудничества обоих коллективов.

Пиар-директор Прогресс-сцены Ксения Великина в интервью РБК назвала объединение беспрецедентным случаем в театральной практике Москвы.

