АПИ просит исключить запрет на выплату дивидендов из закона об ответственности предприятий-загрязнителей

Ассоциация профессиональных инвесторов просит исключить запрет на выплату дивидендов из закона об ответственности предприятий-загрязнителей. Об этом говорится в письме, направленном президенту Владимиру Путину, на которое ссылается РБК. Его авторы считают, что такое ограничение существенно подрывает основы корпоративного управления и приведет к снижению конкурентоспособности Российского фондового рынка.