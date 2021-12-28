Для достижения коллективного иммунитета в Петербурге, по мнению специалистов, должно быть больше 100% вакцинированных

Для достижения коллективного иммунитета в Санкт-Петербурге, по мнению специалистов, в городе должно быть больше ста процентов вакцинированных. Об этом сказал «Эху» эпидемиолог Алексей Яковлев: «Мы говорим, что вакцинировано три миллиона человек человек. Мы же понимаем что очень многие вакцинировались давно и отчётливо известно, что и вакцинированные через несколько месяцев могут снова заболеть. Поэтому мы должны рассматривать несколько иначе эти цифры. Вам надо будет идёт иметь не 100 процентов, а 140, 150 процентов, потому что тех, кто уже вакцинировался, вам предстоит снова вакционировать. И поэтому говорить, что мы 100 процентов вакцинировали в течении года. Это значит, что мы половину из них как минимум должны снова вакцинированы».

Тем временем, Петербург вновь стал лидером по числу ежедневных случаев коронавируса — за минувшие сутки в городе выявили более 1800 заболевших.

