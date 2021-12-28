Международный «Мемориал» будет искать законные способы продолжать работу

Об этом говорится на официальном сайте общественной организации после того, как Верховный суд постановил ее ликвидировать по решению Генпрокуратуры. Ведомство считает, что «Мемориал*» неоднократно нарушал требование законодательства об иноагентах. В обществе это отрицают. Защита намерена обжаловать это решение.

Ранее сегодня глава СПЧ при президенте Валерий Фадеев сказал, что было бы полезным дать «Мемориалу*» возможность исправить аспекты, из-за которых возникли претензии и продолжить заниматься восстановлением исторической правды и сохранением памяти о жертвах политических репрессий.

Глава фракции «Справедливая Россия – За правду» Сергей Миронов отмечал, что закрыв организацию, государство взяло на себя большую ответственность перед народом, и точка в этом деле еще не поставлена.

* "Международный Мемориал" - НКО, признанное иностранным агентом. "Мемориал" - НКО, признанное иностранным агентом.