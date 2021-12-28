Правительство направит три с половиной миллиарда рублей на страхование медработников, которые лечат пациентов с COVID

Правительство направит три с половиной миллиарда рублей на страхование медицинских работников, которые лечат пациентов с коронавирусом. Выплаты получат пострадавшие при оказании помощи больным с ковидом, — сообщил премьер Михаил Мишустин. Он заверил, что Кабинет министров продолжит решать существующие задачи, чтобы повысить качество и доступность медицинской помощи для граждан, и уделять внимание теме кадрового обеспечения медицины.