В Белом доме подтвердили, что готовы провести 10 января переговоры России и США по контролю над вооружениями

12-го пройдёт заседание Совета Россия – НАТО, а на следующий день переговоры представителей России и ОБСЕ. Тема встреч – ситуация на границе с Украиной.

Ранее о том, что российско-американские межведомственные консультации запланированы на 10 января в Женеве, сообщили в МИДе. Глава ведомства дел Сергей Лавров объявил, что Москва намерена отстаивать свои интересы.

Напомним, — российские власти в середине декабря представили два проекта своих предложений по гарантиям безопасности. Ключевое требование Москвы – отказ НАТО от дальнейшего расширения на восток.