В партии «Яблоко» назвали неправосудным и политически-мотивированным решение о ликвидации международного «Мемориала»

В заявлении на сайте партии говорится, что «упорство, с которым путинское государство стремится уничтожить правозащитное общество», хранящее память о сталинских репрессиях, вызвано тем, что нынешняя власть строит государство сталинского типа, где человек ничего не значит на фоне государственных интересов, а органы не ошибаются, поэтому каждый человек, — как отмечается в заявлении «Яблока», — может стать жертвой политических репрессий в любой момент.

Верховный суд сегодня постановил ликвидировать международный мемориал* по иску генпрокуратуры, которая обвинила историко-просветительское общество в неоднократных нарушениях требования законодательства об иноагентах.

«Международный Мемориал*» признан властями иностранным агентом.

* "Международный Мемориал" - НКО, признанное иностранным агентом. "Мемориал" - НКО, признанное иностранным агентом.