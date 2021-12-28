Архитекторы представили концепцию третьего небоскрёба, который планируют построить в Петербурге

Высотку намерены разместить рядом с комплексом «Лахта-центр».

Презентацию провели на заседании Межведомственного совета по сотрудничеству администрации Петербурга и компанией «Газпром». По сообщению пресс-службы госкорпорации, новый пятисотметровый небоскрёб создаст на побережье Финского залива гармоничный архитектурный ансамбль из трех современных высотных зданий. По заверению создателей, объект будет находиться в диалоге с элегантными плавными линиями уже построенного небоскреба «Лахта Центр» и спиральной формой проектируемой башни «Лахта Центр 2». О намерении построить её рядом с первой в этом году сказал руководитель Газпрома Алексей Миллер. Высота этого сооружения по планам должна достигать семисот метров. Это на треть выше уже готового небоскрёба, который сдали три года назад. Впрочем, это здание до сих пор не готово принять людей. Там продолжаются отделочные работы, кадров изнутри башни практически нет.

Представители компании «Газпром» сообщили, что сменят место регистрации холдинга с Москвы на Петербург. При этом штаб-квартиру разместят именно в небоскребе «Лахта центр»