Военный суд в Москве прекратил дело бывшего сотрудника ФСБ по делу о получении взяток почти на 500 млн рублей

Андрея Васильева следствие считало предполагаемым сообщником экс-полковника спецслужб Кирилла Черкалина, у которого ранее обнаружили имущество и средства на сумму более 6 млрд.

Поводом для прекращения дела послужило истечение срока давности. Преступление, которое вменяли Васильеву, было совершено 10 лет назад. Суд постановил также вернуть ему большую часть имущества, которая ранее была арестована в рамках разбирательства. Бывшему сотруднику ФСБ, как отмечает интернет-издание «Медуза*», принадлежит, в том числе, 81 земельный участок в Подмосковье, однако сколько из них будет возвращено Васильеву, его адвокаты не уточнили. «Медузу*» российские власти считают иностранным агентом.

Васильев был фигурантом громкого дела полковника ФСБ Кирилла Черкалина. У обвиняемых при обысках изъяли рекордные 12 млрд рублей. По версии следствия, около 10 лет назад Черкалин, и два его сослуживца пригрозили главе одной из строительных компаний уголовным делом, в результате чего тот передал сотрудникам спецслужб долю в фирме на сумму почти полмиллиарда рублей.

Весной этого года Кирилла Черкалина приговорили к 7 годам колонии.

* Meduza - СМИ, признанное иностранным агентом.