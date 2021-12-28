Стрельба произошла в больнице города Светлоград в Ставропольском крае

Пострадавших нет. Злоумышленника задержали. Им оказался мужчина 1985 года рождения. Он был вооружен охолощенным автоматом Калашникова, переделанным под стрельбу боевыми патронами, сообщает пресс-служба Северо-Кавказского округа Росгвардии. Возбуждено уголовное дело о хулиганстве. По данным СКь, мужчина заподозрил свою жену-медсестру в служебном романе с одним из врачей медучреждения.