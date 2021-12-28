Близкие и коллеги прощаются сегодня с бизнесменом и филантропом Дмитрием Зиминым

Церемония проходит в нескольких странах, в том числе в онлайн-формате.

Прах Зимина будет покоиться на Кипре, и именно там сегодня собрались родственники и друзья покойного. Но почтить память можно и в Москве. С полудня траурная церемония началась в офисах на Триумфальной площади, которые когда-то занимал основанный Зиминым фонд «Династия», признанный впоследствии иностранным агентом.

В двух светлых просторных залах с видом на Садовое кольцо стояли книги, вышедшие на деньги Зимина, на стенах — десятки фотографий, по которым можно было отследить этапы становления Зимина — от студента и ученого до основателя крупнейшей частной компании 90-х – Вымпелком. Нынешний гендиректор компании Александр Торбахов пришел на церемонию с цветами.

Людей на московской церемонии было немного. Среди них был и ректор Российской экономической школы, которой среди прочего помогал Зимин. Ректор Российской экономической школы Рубен Ениколопов запомнит бизнесмена и филантропа Дмитрия Зимина как потрясающего человека, который сохранил свою репутацию незапятнанной. Об этом он сообщил корреспонденту радиостанции «Эхо Москвы». «Фонд «Династия» и Дмитрий Борисович очень много помогали Российской экономической школе. У нас были очень тесные взаимоотношения. Для нас была большая честь, что он нас поддерживал, потому что он был потрясающим человеком. Он был очень успешным вначале предпринимателем, потом благотворителем и сохранил свою репутацию абсолютно ничем не запятнанной, независимо от того, что происходило в стране», — сказал Р.Ениколопов. Он отметил, что Зимин «смог воспользоваться возможностями и избежать искушений в 90'х, оставшись важным моральным ориентиром». «Меня поражало, что он всегда подчеркивал, когда мы со студентами занимались образованием, что знания очень важны, но это не единственное, что должно быть. Что мы несем просветительскую, воспитательную функцию тоже. И воспитание внутренней свободы, ответственности и такого подхода, что люди должны отвечать за то, что делают, и всегда соответствовать самым высоким стандартам — у него это всегда сквозной нитью проходило. Для нас гигантская потеря то, что он ушел из жизни», — заключил Р.Ениколопов.

Ближе к вечере на ютуб-канале учрежденной Зиминым премии «Просветитель» началась онлайн-трансляция церемонии. Среди тех, кто согласился высказаться о Зимине были Игорь Губерман, соратники Навального Владимир Ашурков и Леонид Волков и совладелец Альфа-Групп Михаил Фридман.

Дмитрий Зимин скончался на прошлой неделе после продолжительной болезни.