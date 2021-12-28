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18:28, 28 декабря 2021

В России за сутки выявили минимум новых заражений коронавирусом с конца сентября

По данным оперативного штаба, инфицированы еще почти 22 тысячи человек. Умерли 935 пациентов.

При этом в целом по миру заболеваемость наоборот, растет. По данным агентства Bloomberg, за сутки на всей планере заразились почти полтора миллиона человек. Это самый большой показатель сначала пандемии. Всплеск заболеваемости происходит на фоне распространения омикрон-штамма коронавируса. Как подтвердила глава Роспотребнадзора Анна Попова, эта разновидность вскоре может стать доминирующей. По словам Поповой, омикрон особенно опасен для людей с диабетом и онкологией, а также для тех, кто не привился.

Китайское правительство ввело новые ограничения на фоне роста заболеваемости коронавирусом в центральном регионе страны. Сначала, как напоминает британская Financial Times, власти Китая ввели тотальный локдаун в городе Сиань — он находится в более чем тысячи километрах от Пекина на Юго-Запад. Там прекратили работу всех компаний, отменили внутренние авиарейсы и сократили транспортную связь с остальными провинциями. А жителям запретили и вовсе выходить на улицу — по неотложным случаям это могут делать только один человек в семье и не более раза в два дня.

А вот Reuters приводит слова одного из местных жителей, который опасается, что ему не удастся пополнить запасы еды, так как на улицу его не выпускают. Также непонятно, когда все закончится. Агенство предполагает, что некоторым жителям из удаленных частей города разрешат выходить на улицу — но только если они получат отрицательный результат теста.

Американский канал NBC приводит и цифры, согласно которым в Сиане (где живет 13 миллионов человек) за этот месяц зарегистрировали почти тысячу случаев ковида. Похожие ограничения теперь ввели в городе Яньань с населением в два миллиона. Всего же в Китае за сутки выявили чуть более 200 случаев заражений. При этом, подавляющее большинство зарегистрировано именно в этом опасном регионе. На остальной территории Китая медики выявили только семь положительных тестов. Также официальная газета Женьминь Жибао сообщает, что случаев нового штамма Омикрон обнаружено не было.

Агентство Bloomberg, в свою очередь пишет о том, что причиной резкого скачка заболеваемости стал вариант Дельта, который попал в город с приезжим из Пакистана. По информации агенства, этот штамм выявили сразу у шести человек, которые прилетели одним рейсом.

Телеканал CNN показывает кадры, на которых люди в защитной униформе и на специальных автомобилях дезинфицируют дороги, здания и улицы. Местным жителям, как сообщает репортёр, посоветовали закрыть окна и строго настрого запретили притрагиваться к любым поверхностям снаружи и даже прикасаться к растениям. Так, заключает телеканал, выглядит политика нулевой толерантности к Ковиду, которую провозгласили власти Китая в преддверии Олимпийских игр в Пекине.

Старт Зимней Олимпиады запланирован в Пекине на 4 февраля следующего года.


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