МВД предупредило мигрантов о выдворении из России за незаконную деятельность с Нового года

31 декабря заканчивается срок моратория на депортацию. По данным ведомства, больше 7 миллионов иностранцев уже оформили разрешительные документы, но значительное количество мигрантов до сих пор нарушают установленный режим.



Экономист Сергей Алексашенко в эфире «Эха» отметил, что Россия – дефицитная страна по трудовым ресурсам. Алексашенко добавил, что России в обозримом будущем не обойтись без трудовых мигрантов.