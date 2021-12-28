Депгоримущество внезапно прервал договор комитетом «Гражданское содействие»* о бессрочной аренде

Департамент городского имущества Москвы потребовал от комитета «Гражданское содействие»* освободить помещение. Как сказала в эфире радиостанции «Эхо Москвы» председатель «Гражданского содействия»* Светлана Ганнушкина, письмо означает, что с комитетом прекращается аренда.

«Это письмо о том, что с нами прерывается аренда, а уже как следствие мы должны в течение месяца плюс 10 дней покинуть», — сказала она.

По словам С.Ганнушкиной, комитет постарается отстоять свое право на это помещение, которое было получено по распоряжению РФ в 2011 году.

«Я не вижу никаких оснований его у нас отбирать. У нас был договор на 5 лет аренды, по прошествии этих лет мы обратились в Мосимущество и испросили, готовы ли они продлить с нами этот договор, на что мы получили, что поскольку ни та, ни другая сторона не заявила о его прекращении, и мы продолжаем эти отношения, прошло уже больше 5 лет, следовательно, наш договор стал бессрочным. И поэтому мы жили с этим бессрочным договором до последнего времени. И вдруг мы получаем это письмо, что Департаменту это больше не нужно», — отметила она.

* Российские власти считают «Гражданское содействие» иностранным агентом.