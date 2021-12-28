Как минимум в четырех городах России задержали соратников политика Алексея Навального

Некоторые из них стали фигурантами уголовных дел.

Практически все задержанные являются бывшими координаторами штабов Навального* в регионах. Одной из первых обыскам и допросам подверглась депутат городской Думы Томска Ксения Фадеева. Она стала подозреваемой по статье об организации экстремистского сообщества с использованием служебного положения. Наказание по ней может составлять до 12 лет заключения. Источник томского агентства ТВ2 утверждает, что в доме Фадеевой обыски проводили сотрудники Следственного комитета из Москвы. Несколько минут назад суд в Томске избрал ей меру пресечения в виде запрета определенных действий, хотя защита настаивала на подписке о невыезде.

В Иркутске, в свою очередь, задержали еще одного соратника Навального – бывшего координатора местного штаба Захара Сарапулова. У него в квартире также прошел обыск. Сарапулову вменяют участие в организации, посягающей на личность и права граждан, ему также назначали запрет определенных действий. В управление Следственного комитета доставили и экс-главу архангельского штаба Навального* Егора Бутакова, пишет интернет-издание Sota.Vision. Что ему вменяют, неизвестно, при этому, как утверждается, к нему не пускают адвокатов.

В Энгельсе, тем временем, задержали бывшего сотрудника саратовского штаба Андрея Городецкого. А в Алтайском крае прошли обыски у матери экс-координатора штаба в Барнауле Вадима Останина, при этом сам он, по словам соратников, не выходит на связь. В каком статусе находятся Бутаков, Городецкий и Останин, пока не ясно.

Штабы Алексея Навального в Москве и других регионах этим летом были признаны экстремисткой организацией и запрещены в России по решению Мосгорсуда. После этого было возбуждено уголовное дело о создании экстремистского сообщества, в ноябре по нему была арестована координатор уфимского штаба Лилия Чанышева.

* Штабы Навального - НКО, признанное иностранным агентом; экстремистская организация, запрещённая в России.