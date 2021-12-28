Сенатор Константин Косачев заявил о праве России использовать армию для защиты сограждан за рубежом

Об этом он сказал в интервью агентству Интерфакс, напомнив, что соответствующие поправки были внесены в федеральный закон об обороне после конфликта в Южной Осетии. В нижней палате парламента ранее говорили, что российские паспорта в самопровозглашенных ДНР и ЛНР получили уже более 600 тысяч человек.

С Косачевым согласен его коллега, член Комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Таймураз Мамсуров. В интервью «Эху» он сказал, что Россия будет обязана защитить своих граждан, если на территории другого государства к ним будет применяться насилие. Мамсуров считает, что в случае начала военных действий инициатором станет не Москва.

Профессор Московской высшей школы социальных и экономических наук Борис Кагарлицкий считает, что ни Москва, ни Киев не заинтересованы в военном конфликте, однако ситуация может выйти из-под контроля. Об этом он сказал в эфире телеканала РБК. При этом Борис Кагарлицкий все же полагает, что острого вооруженного конфликта не будет, а если он произойдет, его постараются как можно быстрее локализовать.



В российском МИДе объявили о том, что консультации с США по гарантиям безопасности намечены на 10 января. Они пройдут в Женеве. Ранее о необходимости таких переговоров в интервью журналу «Международная жизнь» рассказывал замглавы ведомства Сергей Рябков. Рябков подчеркнул, что откладывать обсуждение этих вопросов больше нельзя.