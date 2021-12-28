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Эксклюзив Эха 18:08, 28 декабря 2021

Верховный суд России сегодня объявил о ликвидации Международного историко-просветительского общества «Мемориал»

Ранее российские власти признали эту организацию иностранным агентом.

Судья Алла Назарова удовлетворила требование Генеральной прокуратуры, которая обвиняла правозащитную организацию в многократном нарушении закона об иностранных агентах. Сторону государственного обвинения представляли сразу три прокурора. В ходе сегодняшних прений они, наконец, полностью изложили свои претензии к «Международному мемориалу*». В частности, правозащитники, по мнению прокурора Алексея Жафярова, создавали лживый образ СССР как террористического государства и очерняли память о Великой отечественной войне. Он подчеркнул, что народ России – это потомки победителей. Обвинитель также уверен, что сотрудникам «Мемориала*» за осквернение памяти «кто-то платил». В надзорном ведомстве поясняют, что в список жертв политических репрессий зачастую включают нацистских преступников.

Одна из адвокатов «Международного мемориала*» Мария Эйсмонт удивилась высказанным претензиям и ответила, что большинства из них в иске попросту не было. Юрист усомнилась в достоверности предоставленных прокурорами данных, согласно которым надзорное ведомство якобы реабилитировало больше человек, чем «Международный мемориал*».

Адвокат Генри Резник назвал исковое заявление «недобросовестным документом неосновательного иска» и сказал «Эху», что «Мемориал*» будет обжаловать решение суда о ликвидации. Генри Резник также предположил, что решение по иску было предрешено. По его словам, прокуроры не могли не знать, что обращаются в суд с незаконным требованием. Завершил юрист свое выступление фразой, что правовое общество может существовать только там, где есть совесть.

После объявления решения, судья Алла Назарова покидала зал заседаний под крики «позор».

С недовольством на решение суда отреагировали и люди, собравшиеся у здания Верховного суда. Некоторые из них в беседе с корреспондентом «Эха» назвали произошедшее неприемлемым. Всего к суду поддержать «Мемориал*» сегодня пришли около сотни человек. По данным корреспондента «Эха», не обошлось без задержаний.

По мнению кандидата исторических наук и член ЦК КПРФ Дмитрия Новикова, общество «Мемориал*», признанное иностранным агентом, формировало ложное представление о советской действительности. Как он сказал в интервью «Эха Москвы», эта организация «поспособствовала процессам разрушения Советского Союза». «Я внимательно следил за функционированием с момента основания «Мемориала*», и могу сказать, что эта организация нанесла очень большой ущерб нашей стране, формируя искажённые представления в умах населения об огромном историческом отрезке, когда были совершены самые выдающиеся достижения и совершены самые великие подвиги», — сказал член ЦК КПРФ. По словам Д.Новикова, эта организация «очень серьезно искажала ход событий», и «поспособствовала процессам разрушения Советского Союза». «Она преувеличивала отдельные драматические эпизоды прошлого страны. И в таком морально-психологическом, общественно-политическом, информационном плане не мало поспособствовало процессам разрушения Советского Союза, в укоренении таких явлений, как антикоммунизм, антисоветизм, что вносит явный раскол в российское общество. Одним словом, никаких симпатий к этой организации я никогда не питал, много раз сталкивался с необъективностью со стороны представителей «Мемориала*». Я в целом полностью однозначно оцениваю его деятельностью негативно», — отметил член ЦК КПРФ. При этом Д.Новиков подчеркнул, что не готов оценивать материалы разбирательства, которое произошло в Верховном суде, поскольку он не был с ними ознакомлен.

Политолог, президент коммуникационного холдинга «Минченко консалтинг» Евгений Минченко в эфире «Эха» отметил, что ключевым моментом является то, что сейчас у власти находятся люди, которые воспитывались в марксистско-ленинской идеологии. По словам Минченко, уровень общественного негодования по поводу действий в адрес «Мемориала*» был не очень высоким и резонансным.

Историко-просветительское, правозащитное и благотворительное общество «Мемориал*» было создано в конце 80-х. Одним из его основателей был академик Андрей Сахаров. В поддержку Мемориала* выступали десятки российских и международных организаций, а также политики, ученые и правозащитники. Среди них были и лауреаты Нобелевской премии мира — главный редактор Новой газеты Дмитрий Муратов и первый президент СССР Михаил Горбачев.

* "Международный Мемориал" - НКО, признанное иностранным агентом. "Мемориал" - НКО, признанное иностранным агентом.


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