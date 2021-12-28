Власти Швеции отказались предоставить политическое убежище координатору петербургской «Команды Черной речки»

Власти Швеции отказались предоставить политическое убежище координатору петербургского объединения «Команда Черной речки» Павлу Чупрунову. Об этом сообщают русскоязычные шведские СМИ со ссылкой на него самого. По мнению шведских властей, в России имеется приемлемая защита, которую обеспечивают российские власти — «даже для людей, которые подверглись жестокому или неправильному обращению». Чупрунов сказал, что шокирован отказом. По его словам, полицейские до сих пор приходят к нему домой в Санкт-Петербурге.

Павел Чупрунов покинул Россию после сентябрьских выборов. Он отмечал, что если бы не уехал, ему пришлось бы провести несколько лет в тюрьме.