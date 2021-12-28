Петербург близок к выполнению плана по вакцинации

Теперь перед чиновниками стоит новая цель.

Первый зампред комитета по здравоохранению Андрей Сарана сказал, что к началу января процент вакцинированных вырастет до 80% — это три миллиона совершеннолетних в Петербурге. На сегодня по официальным данным, в городе привито около 2 миллионов 650 тысяч. Если эти цифры верны, то с нынешними темпами вакцинации, три миллиона мы увидим не ранее начала февраля следующего года. Впрочем, сам Сарана в эфире телеканала Санкт-Петербург прибавил к данным оперативного штаба тех, кто получил лишь первый компонент вакцины, это около 200 тысяч человек, такой способ подсчета делает задачу комздрава вполне реальной. К слову, если верить губернатору Петербурга Александру Беглову, его подчиненные уже выполнили план: в эфире «Радио Россия» градоначальник округлил число привитых до желаемых трех миллионов. Следующая цель чиновников — еще полмиллиона человек. Накануне вице-премьер правительства России Татьяна Голикова поставила перед регионами задачу привить 80% от взрослого населения, вне зависимости от числа переболевших. По мнению властей, коллективного иммунитета страна достигнет, когда переболевших и вакцинированных достигнет 90-95%.

Тем временем Петербург снова стал лидером по числу ежедневных случаев коронавируса. За сутки в городе выявили более 1800 заболевших.