Росстат изменит методику подсчета инфляции в новом году

Одна из новаций, которую готовится применить ведомство – это оценка изменения цен на товары с помощью так называемых «больших данных». Речь идет, к примеру, об информации с кассовой техники, чеков, государственной системы маркировки товаров, а также о мониторинге онлайн-продаж. Прежняя методика предусматривает наблюдение за инфляцией фактически вручную. Сотрудники Росстата фиксируют цены в определенных торговых точках. Автоматизированная система подсчета в новом году будет использоваться в экспериментальном режиме, однако в 2023 году, как предполагается, она станет единственной.

Помимо этого, со следующего года для подсчета инфляции будет незначительно расширен список потребительских товаров и услуг – в основном за счет увеличения перечня лекарств. Некоторые позиции будут оптимизированы: как отмечает интернет-издание РБК, вместо «жирного» и «нежирного» творога наблюдение будет вестись просто за «творогом».

Инфляция в России в годовом выражении к ноябрю, по данным Центробанка, ускорилась почти до 8,5% — это максимум с января 2016-го. При этом изначально регулятор устанавливал цель по росту цен всего в 4%.