ИД «Коммерсантъ» по требованию Роскомнадзора удалил новость об активах семьи вице-премьера Марата Хуснуллина

Издательский дом «Коммерсантъ» по требованию Роскомнадзора удалил новость об активах семьи вице-премьера Марата Хуснуллина. Речь идет о заметке, опубликованной на региональной странице «Волга-Урал» в марте прошлого года под названием «У семьи Марата Хуснуллина нашли активы на 3,2 млрд рублей». Ведомство объяснило свое требование наличием в заметке информационных материалов иностранной или международной неправительственной организации, деятельность которой признана в России нежелательной. Ее название не уточняется.

Предположительно, это издание «Открытые медиа», которое Роскомнадзор связывает с Open Russia Civic Movement, а также о Transparency International.

«Открытые медиа» и Transparency International признаны в России иноагентами.

Open Russia Civic Movement признана нежелательной организацией.