Верховный суд ликвидировал «Международный Мемориал»

Генпрокуратура считает, что историко-просветительское, правозащитное и благотворительное общество неоднократно нарушало требования законодательства об «иностранных агентах». Представитель надзорного ведомства также заявил, что организация «создает лживый образ СССР как террористического государства, обеляет и реабилитирует нацистских преступников». Представители «Мемориала*» претензии отвергали, подчеркивая, что законных оснований для ликвидации организации нет. Они намерены обжаловать решение суда.

Политолог, президент коммуникационного холдинга «Минченко консалтинг» Евгений Минченко в эфире «Эха» отметил, что ключевым моментом является то, что сейчас у власти находятся люди, которые воспитывались в марксистско-ленинской идеологии. По словам Минченко, уровень общественного негодования по поводу действий в адрес «Мемориала*» был не очень высоким и резонансным.

Российские власти считают «Мемориал*» иностранным агентом.

* "Мемориал" - НКО, признанное иностранным агентом.