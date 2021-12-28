Власти Москвы предложили федеральному правительству и МВД снизить вдвое нештрафуемый порог скорости для автомобилей – с 20 до 10 км/ч. Это позволит сократить смертность и количество пробок на дорогах, сказал РБК заммэра Максим Ликсутов. По его мнению, благодаря этому Москва станет безопаснее, перестанет отличаться в худшую сторону от любого другого мегаполиса в мире, где нештрафуемый порог скорости составляет от 0 до 5 км/ч
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