Департамент городского имущества Москвы потребовал от «Гражданского содействия»* в течение месяца покинуть офис

Департамент городского имущества Москвы потребовал от правозащитного комитета «Гражданское содействие»* в течение месяца покинуть офис, в котором организация находится с 2011 года. Правозащитники получили документ о расторжении договора безвозмездного пользования. Об этом сообщили «Эху» в самой организации. Там отметили, что ни одна из сторон не выражала желания прекратить аренду. Согласно договору с Мосимуществом, он продлевается автоматически.

*Минюст внес «Гражданское содействие» в реестр НКО-«иноагентов».

