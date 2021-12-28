Интернет-издание Znak.com сообщает, что в Екатеринбурге могут в ближайшее время задержать политика Евгения Ройзмана

Как рассказал источник, недавно к экс-мэру города прикрепили наружное наблюдение. О каком уголовном деле идет речь — пока неизвестно.

Сам Ройзман сказал «Эху», что не сделал ничего плохого.

Весной юрист Ройзмана Юлия Федотова говорила, что политику могут грозить дела об «Оскорблении власти», о «Вовлечении несовершеннолетних в незаконную деятельность» и о «Повторном нарушении порядка участия в митингах».



В этом году Ройзмана судили за участие в несанкционированных акциях в поддержку политика Алексея Навального и «за организацию» митинга 21 апреля и участие в нем.