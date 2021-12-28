Полиция предупредила мигрантов о выдворении из России за незаконную деятельность

В этом году заканчивается период, в течение которого они могли урегулировать свой правовой статус без выезда из страны. По информации ведомства, уже более семи миллионов иностранцев оформили разрешительные документы, а еще полтора миллиона сделали свое пребывание в России законным. Однако значительное количество мигрантов до сих пор нарушают установленный режим.

Накануне президент Владимир Путин на встрече с таджикским коллегой Эмомали Рахмоном сказал, что работающие в России граждане Таджикистана перевели на родину более полутора миллиардов долларов. Ранее Путин призывал тех, кто приезжает в Россию на заработки, заранее готовиться к поездке и к трудовой деятельности в стране.

