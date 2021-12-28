Две медсестры одного из отделений больницы города Сургута покончили собой с интервалом в несколько месяцев

Первой ушла из жизни 41-летняя Аяжан Ташмагамбетова, работавшая в отделении реанимации и анестезиологии городской травматологической больницы. Ее тело обнаружил супруг, которому она неоднократно жаловалась на травлю со стороны старшей сестры. Притеснения начались после того, как Аяжан обратила внимание главврача и трудовой инспекции на нарушения в отделении, а также на переработки и невыплату ковидных надбавок. Решив уволиться, она отработала неделю после чего и произошла трагедия.

Как сообщает телеканал «Дождь*», признанный российскими властями иностранным агентом, в декабре из жизни ушла Ираида Осипова, поддержавшая Ташмагамбетову, когда ее начали травить, однако некоторые коллеги обвинили в суициде подруги именно ее.

Следственный комитет возбудил дела по статье о доведении до самоубийства по обоим эпизодам.

* Телеканал Дождь - СМИ, признанное иностранным агентом.