Силовики задержали правозащитника, который рассказал о похищении своих родственников в Чечне

Перед этим в квартире Абубакара Янгулбаева в Пятигорске прошли обыски.

С обысками к юристу северокавказского отделения «Комитета против пыток» пришли утром. Следственные действия завершились изъятием всей техники, сообщили представители организации. Самого Янгулбаева отвезли в отдел полиции.



По последним данным, адвокатов к задержанному до сих пор не пускают. Коллегам не известны причины задержания. Они полагают, что правозащитники могут вывести в Чечню, поэтому всерьез опасаются за его жизнь.

На прошлой неделе Янгулбаев рассказал о пропаже 40 своих родственников в Чечне. Юрист связал это со своей профессиональной деятельностью. Также он предположил, что власти республики подозревают его в причастности к телеграм-каналу «Адат», в публикациях которого критикуется руководство региона.

Как напоминает «Новая газета», о пропаже родственников в Чечне в последнее время сообщали несколько оппозиционных блогеров.