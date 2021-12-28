Россия выдаст Белоруссии участника акции, обвиняемого в причинении морального ущерба милиционеру

Как передает телеканала Дождь* (признанный российскими властями иностранным агентом), гражданин республики Дмитрий Подлобников был задержан в августе прошлого года и провел трое суток в ОВД. Позже он уехал на заработки в Россию, где уже этой весной его задержали по запросу белорусских властей. Он находится в СИЗО.

По словам адвоката доказательством по делу Подлобникова считается распечатка телефонной прослушки разговоров его знакомых.

Этим летом Россия выдала Белоруссии бойца смешанных единоборств Алексея Кудина, которого на родине обвинили в сопротивлении силовикам на акции протеста.



* Телеканал Дождь - СМИ, признанное иностранным агентом.