Депутату Валерию Рашкину на полтора года запретили управлять автомобилем

Это наказание за отказ пройти медицинское освидетельствование, — сообщает агентство ТАСС со ссылкой на суд в Саратовской области. Кроме того, представитель КПРФ оштрафован на 30 тысяч рублей.

Рашкина задержали в конце октября в Саратовской области. В багажнике его машины нашли тушу убитого лося. Вначале он отрицал причастность к незаконной охоте, но позже признался в убийстве животного.

Госдума сняла с депутата неприкосновенность. Против него завели уголовное дело. Рашкину запретили выходить из дома по ночам, а также охотиться.