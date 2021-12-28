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15:07, 28 декабря 2021

Петербург вторые сутки подряд стоит в сильных пробках

Горожане сообщают, что некоторые дороги перекрыты из-за визитов глав стран СНГ на неформальный саммит.

Сервис «Яндекс-пробки» оценивает загруженность городских дорог на 8 баллов из десяти. Если говорить только про центр города, то медленнее всего водители едут в районе пересечения Невского проспекта и Садовой.

Кроме того, уже традиционными за последние дни стали пробки на Каменноостровском проспекте и проспекте Академика Лебедева. Также стоят Большеохтинский мост и Московский проспект. Сильно загружен и участок КАД в районе развязки у поселка Шушары.

Утром водители сообщали о перекрытии улиц в связи с неформальным саммитом лидеров стран СНГ, который в эти дни проходит в Петербурге. Встреча первых лиц семи государств стартовала вчера, когда президент России встретился с коллегой из Таджикистана Эмомали Рахмоном; тем утром перекрывались въезды на ЗСД. Тогда же чиновники городского комблага пообещали активнее чистить снег.

Несмотря на это, визиты глав государств вкупе с предновогодним ажиотажем поставили город в 10-ти балльные пробки уже к шести часам вечера.

Сегодня в город прилетел руководитель Белоруссии Александр Лукашенко, который, по данным СМИ, завтра сыграет с Владимиром Путиным в хоккей. 


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