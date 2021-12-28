Депутат Мосгордумы Сергей Митрохин назвал трагедией для России ликвидацию международного «Мемориала»*. Об этом он сказал в эфире YouTube-канала радиостанции «Эхо Москвы».

«Это чудовищно. Я несколько раз ходил к Верховному суду. Я поддерживаю общество «Мемориал». Я считаю, что это последний заградительный барьер, который у нас, наверное, уже надо говорить был, на пути к полной сталинизации общества и государства», — отметил С.Митрохин.

Он считает, что это решение суда обернется негативными последствиями для страны. «Значит, будет сталинизация. Она будет отражаться и в политике тоже. И то, что мы имеем сейчас, — это еще такой сталинизм лайт. Боюсь, что будет гораздо хуже. И это очень символическое действие происходит на наших глазах, когда убирают «Мемориал». Это трагедия нашей страны», — заключил С.Митрохин.