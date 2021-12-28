Вопрос применения вооруженных сил России за рубежом зависит от политической воли – эксперт

Вопрос применения вооруженных сил России за рубежом зависит от политической воли руководства страны. Такое мнение выразил в эфире радиостанции «Эхо Москвы» военный обозреватель Александр Гольц.

Ранее вице-спикер Совета Федерации Константин Косачев заявил, что Россия имеет право применять вооруженные силы при нападении на ее граждан за рубежом.

«Россия может воспользоваться любым предлогом, если захочет использовать войска на территории Украины. В свое время Совет Федерации, где заседает уважаемый сенатор, давал президенту Путину разрешение на использование войск на украинской территории. И многочисленные российские военнослужащие в качестве отпускников участвовали в событиях в Донбассе. Я не вижу никакой особой проблемы в том, что российские власти могут обвинить украинские в том, что их действия представляют опасность для жизни российских граждан. Это все вопрос политической воли», — сказал А.Гольц.

С его точки зрения, «если российская власть не заинтересована в том, чтобы защищать своих граждан, она не будет их защищать; если же она заинтересована использовать нападение или угрозу жизни российским гражданам как повод для военного вмешательства, она использует этот повод».