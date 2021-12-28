Верховный суд постановил ликвидировать международный «Мемориал»

Верховный суд РФ во вторник по иску Генпрокуратуры постановил ликвидировать международное общество «Мемориал*».

По свидетельству очевидцев в зале суда звучат слова возмущения и кричат «позор».

«Мемориал*» будет обжаловать решение суда о ее ликвидации, намерена обратиться в Европейский суд по правам человека, заявил «Интерфаксу» председатель правления организации Ян Рачинский.

Судья Алла Назарова поддержала требование Генпрокуратуры, которая настаивала, что «Мемориал*» при наличии иностранного финансирования занимается политической деятельности с целью повлиять на государственные решения и общественное мнение.

В надзорном ведомстве указывали, что должностные лица общества неоднократно привлекались к административной ответственности за нарушение закона об иноагентах.

Представитель прокуратуры Алексея Жафяров обвинил «Мемориал*» в создании «лживого образа СССР как террористического государства и реабилитации нацистских преступников».

* "Мемориал" - НКО, признанное иностранным агентом.