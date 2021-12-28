Россия намерена подать заявку на проведение летних Олимпийских Игр 2036 года

В стране есть шесть городов, которые способны провести спортивный саммит на высоком уровне.

Вице-премьер правительства Дмитрий Чернышенко еще подтвердил то, о чем давно говорилось. Россия скорее всего подаст заявку на право проведения Игр. По словам вице-премьера, Олимпиада может состояться как в столицах – Москве и Петербурге, так и в Казани, Нижнем Новгороде, Владивостоке и Сочи. Об этом Чернышенко рассказал в ходе подведения итогов года, совместном с министром спорта Олегом Матыциным.

Вице-премьер сказал, что решение предстоит принимать экспертам Минспорта и Олимпийского комитета России, однако не стал скрывать, что отдает предпочтение Сочи, в котором проходили зимние Игры 2014 года. По словам Чернышенко инфраструктура олимпийских объектов изначально планировалась под идею соответствия летней программе и достаточно будет внести незначительные изменения.

Предстоящие три летние Олимпиады примут Париж, Лос-Анджелес и Брисбен.

Международный олимпийский комитет ушел от системы заявочных компаний на право проведения игр. Теперь Исполком выбирает единственного кандидата, который затем утверждается на сессии МОК.