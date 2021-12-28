В Москве начинается прощание с бизнесменом и филантропом Дмитрием Зиминым

Близкие и коллеги покойного сегодня проводят сразу три траурные церемонии в разных странах. Для родственников и узкого круга друзей мероприятие пройдет на Кипре, где и будет похоронен Зимин.

Вспоминать его будут и в Тель-Авиве. В столице церемония началась в офисе фонда «Московское время», там же где когда-то функционировал основанный Зиминым фонд «Династия», признанный иностранным агентом и закрытый после этого самим бизнесменом. Здесь же он и сам работал до своего отъезда.

Знавшие Зимина лично, по работе и просто неравнодушные горожане увидят здесь небольшую галлерею снимков из личного архива Зимина и смогут отследить пути его становления от студента и ученого до основателя «Вымпелкома» и филантропа. Людей здесь пока немного, но церемония продлится до самого вечера.

Онлайн-церемония начнется в 16 часов на YouTube-канале премии «Просветитель».