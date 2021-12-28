Защита Дмитриева обжалует приговор к 15 годам лишения свободы

Адвокат Виктор Ануфриев обжалует решение Петрозаводского городского суда, который пересмотрел приговор по делу о развратных действиях и порнографии в отношении историка Юрия Дмитриева и увеличил ему наказание с 13 до 15 лет лишения свободы. Об этом адвокат сказал в прямом эфире радиостанции «Эхо Москвы».

«Конечно, будем обжаловать, потому что этот приговор демонстративно незаконный. Судебное разбирательство по нему шло третий раз, и этот раз — единственный, когда все ходатайства стороны защиты судом полностью игнорировались. Все ходатайства были отклонены. То есть суд шел прямо к намеченной цели, с явно обвинительным уклоном», — отметил В.Ануфриев.

Адвокат напомнил, что предыдущие два приговора были в этой части оправдательными. «Казалось бы, мало что изменилось, потому что дело рассматривалось по тому же обвинительному заключению от 2017 года. И все, что добывалось уже потом, по новой статье, к этому делу не имело никакого отношения», — уточнил В.Ануфриев.

Он добавил, что сам Дмитриев был готов к ужесточению приговора. «Мы встречались накануне. Он смотрит на это с оптимизмом, что истина рано или поздно восторжествует», — заключил адвокат.

Уголовное дело в отношении историка возбудили в 2016 году. Изначально его обвиняли в развратных действиях, использовании несовершеннолетней в целях изготовления порнографии, незаконном хранении оружия) и насильственных действиях сексуального характера. Во время первого процесса по большинству обвинений Дмитриев был оправдан. Подсудимому вменили лишь незаконное хранение оружия из-за найденных у него фрагментов охотничьего ружья и дали 3,5 года колонии.

Но в 2018 году оправдательный приговор отменили, а дело направили на пересмотр. По словам защиты подсудимого, причиной тому стало письмо от лица приемной дочери Дмитриева, в котором та рассказывает о своих страданиях. «Они вынудили ее говорить ложь. К сожалению, процесс закрытый, больше ничего не могу сказать», — говорил тогда адвокат Виктор Ануфриев.

Сам подсудимый утверждал, что делал фотографии своей несовершеннолетней подопечной в медицинских целях. Поскольку после детдома девочка попала к нему ослабленной, из-за чего Дмитриев вел дневник ее здоровья, куда и прикреплял фотографии. Кроме того, защита утверждала, что он опасался лишения родительских прав и возвращения дочери в детдом, после того как в 2008 году органы опеки приняли следы, оставшиеся на теле ребенка после горчичников, за синяки от побоев.