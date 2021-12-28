Издание HarperCollins согласилось внести изменения в текст книги «Люди Путина», которые касаются Алишера Усманова

О внесении правок сторонам удалось договориться без суда. Об этом РБК сообщил представитель предпринимателя.

Они коснутся «недостоверных сведений» о том, что Усманов использовал служебное положение в одной из дочерних компаний Газпрома для увеличения своего состояния.

Кроме того, в тексте появятся опровержения утверждений о том, что Усманов пытался подкупить британскую элиту с тем, чтобы стать ее частью. Автор книги – журналистку Financial Times Кэтрин Белтон и издательство согласились с приведенными противоположной стороной доводами. Изменения будут внесены в электронную и аудиоверсию книги, а также появятся в следующих изданиях «Людей Путина»

Книга Кэтрин Белтон стала основанием пяти исков. В суды также обратились Роман Абрамович, Петр Авен, Шалва Чигиринский и Михаил Фридман.