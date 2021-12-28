В Генпрокуратуре считают, что общество «Мемориал» спекулирует на теме репрессий и создает лживый образ СССР

В Генпрокуратуре считают, что правозащитное общество «Мемориал*» спекулирует на теме репрессий и создает лживый образ СССР как террористического государства.

Об этом заявил представитель ведомства Алексей Жафяров в Верховном суде, где проходят прения сторон по иску о ликвидации «Мемориала*».

Российские власти считают эту организацию иностранным агентом. Как ожидается, уже сегодня судья Алла Назарова вынесет решение по иску.

Главный редактор «Нового литературного обозрения» Ирина Прохорова ранее заявила о том, что преследования «Мемориала*» шли по нарастающей с середины 2000-х годов.

Как сообщает корреспондент «Эхо Москвы», поддержать Мемориал* к Верховному суду пришли несколько десятков человек. Как минимум один человек задержан.

* "Мемориал" - НКО, признанное иностранным агентом.